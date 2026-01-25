LIVE Sci di fondo Mass start 20 km Goms 2026 in DIRETTA | in 6 per giocarsi la vittoria tra le donne

Segui in tempo reale la gara di sci di fondo Mass start 20 km Goms 2026, con aggiornamenti costanti sulla competizione tra le atlete. Al momento al 16,5 km, il gruppo rimane compatto mentre la russa Nepryaeva si distingue nella lotta per le posizioni. Restate con noi per tutte le novità e gli sviluppi di questa fase della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Siamo al 16.5! GIRO 44 – Si rimane in gruppo davanti. Sottolineiamo la gran gara della russa Nepryaeva che si giocherà la settima piazza, ma chiuderà ottava se non riuscirà a staccare Svahn. GIRO 44 – Iniziati gli ultimi cinque chilometri. Gara ormai congelata. Niskanen e Matintalo per la Finlandia, Slind e Simpson per la Norvegia, poi Hennig e Diggins si giocheranno la vittoria! Per la pura cronaca, Di Centa prima italiana 25^, subito dietro Ganz. GIRO 34 – Che cuore Diggins! Si prende anche i punti del bonus point del 14.2km! Ilar decima a 50?. GIRO 34 – Massacrante questa gara comunque, siamo oltre l’ora di competizione in proiezione. 🔗 Leggi su Oasport.it

