La prima giornata della terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpinismo si è conclusa in Andorra. Tra gli atleti, Matteo Sostizzo si è classificato sul podio nella prova vertical maschile, mentre Mollaret ha dominato nella categoria femminile. L’evento ha mostrato un alto livello di competizione e impegno, segnando un momento importante per la stagione sportiva di questo sport in crescita.

Si è da poco conclusa la prima giornata della terza tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpinismo. Sulle nevi di Andorra, si sono disputate oggi le due vertical maschili e femminili, in attesa delle sprint di domani che chiuderanno il programma. La squadra azzurra, dopo le ottime prove nelle prime due tappe della stagione, ha continuato a stupire anche in Andorra. Nella vertical maschile, infatti, è arrivato il podio di Matteo Sostizzo, il primo in carriera in Coppa del Mondo. L’azzurro, campione italiano di specialità, ha infatti concluso la prova al terzo posto, con un ritardo di 33? dallo svizzero Remi Bonnet, che ha trionfato con il tempo di 27’21?6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci Alpinismo, Matteo Sostizzo sale sul podio nella vertical maschile in Andorra. Mollaret domina tra le donne

PODIO PER SOSTIZZO! Matteo è 3/o nel vertical di Andorra. Trionfano Bonnet e Gachet Mollaret, Murada 5/aMatteo Sostizzo è terzo nel vertical di Andorra sale per la prima volta in carriera sul podio di Coppa del Mondo. Il ventiquattrenne vicentino di nascita ma di casa in Valsugana ha chiuso la gara alle ... fisi.org

