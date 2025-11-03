Scontro tra due auto a Piedimonte San Germano | ferita una persona

Frosinonetoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura questa mattina in via Parito a Piedimonte San Germano, dove due automobili si sono scontrate in circostanze ancora da chiarire. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e un’ambulanza del 118 di Cassino.Una delle persone coinvolte ha accusato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

