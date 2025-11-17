Firenze | due auto in fiamme a un distributore di benzina nel viale Europa Ferita una persona

Firenzepost.it | 17 nov 2025

Sul posto anche Polizia di Stato e personale sanitario che hanno soccorso una persona. Intervento analogo alle ore 8:00 di ieri mattina dove sono rimaste coinvolte due autovetture

firenze due auto in fiamme a un distributore di benzina nel viale europa ferita una persona

© Firenzepost.it - Firenze: due auto in fiamme a un distributore di benzina nel viale Europa. Ferita una persona

