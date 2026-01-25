Nel match delle 12:30, Sassuolo ha conquistato una vittoria per 1-0 contro Cremonese, grazie alla rete di Fadera. La vittoria rappresenta un passo importante per il rilancio del team di Grosso, offrendo una risposta positiva in vista del prosieguo del campionato. Di seguito, il resoconto dettagliato della partita e delle principali azioni.

Sassuolo Cremonese 1-0, la rete di Fadera decide il match delle 12:30. Una vittoria che rilancia le ambizioni della squadra di Grosso. Il confronto tra Sassuolo e Cremonese rappresentava, alla vigilia, un bivio cruciale per la stagione di entrambe. Sassuolo e Cremonese arrivavano al match portandosi addosso lo stesso vestito: quello delle sorprese. Ventitré punti a testa, una classifica tranquilla e la sensazione, fino a poche settimane fa, di poter guardare con ambizione alla colonna sinistra. Tuttavia, una recente flessione nei risultati ha trasformato questo incrocio in una prova di maturità necessaria per scacciare i fantasmi della crisi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sassuolo Cremonese 1-0, Fadera manda ko i lombardi. Il resoconto del match

