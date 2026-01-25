Segui la diretta gol della Serie A 20242025, con aggiornamenti in tempo reale sulla 22ª giornata. In questa occasione, il Sassuolo ha battuto la Cremonese, con Fadera che ha deciso l’incontro. Troverai sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca live delle partite, offrendo un quadro completo degli eventi principali del campionato italiano.

Romagnoli Lazio, clamoroso colpo di scena in casa biancoceleste! Adesso è incedibile: la nota del club Calciomercato Lazio, nuovi contatti con quel giocatore della Fiorentina! Sarà lui a raccogliere quell’eredità pesante? Le ultime Giovane Napoli: alla scoperta del nuovo attaccante azzurro. Retroscena, storia, identikit e curiosità che (forse) non sapevate Dybala a caccia di riscatto in Roma Milan: perché l’argentino può essere decisivo all’Olimpico. C’è un motivo, e sul futuro. Romagnoli Lazio, clamoroso colpo di scena in casa biancoceleste! Adesso è incedibile: la nota del club Avram Grant Juve Stabia: l’ex Chelsea è il nuovo Head of Football Operations delle Vespe. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: il Sassuolo piega la Cremonese, decide Fadera

Diretta gol Serie A LIVE: Sassuolo avanti contro la Cremonese, gol di FaderaSegui la diretta gol della 22ª giornata di Serie A: aggiornamenti in tempo reale su risultati, marcatori e cronaca delle partite.

Diretta gol Serie A LIVE: Sassuolo subito avanti con la Cremonese, segna FaderaSegui la diretta gol della Serie A, con aggiornamenti in tempo reale sulla 22ª giornata.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Serie A, il Napoli soffre ma batte il Sassuolo; Fiorentina - Genoa in Diretta Streaming | DAZN IT; Segui Udinese-Inter: pronostici, migliori scommesse e quote; Dove vedere la Roma stasera in diretta streaming su DAZN | DAZN News IT.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (22^ giornata, oggi 25 gennaio 2026)Risultati Serie A, classifica: Juventus Napoli e Roma Milan infiammano la domenica dedicata alla 22^ giornata, in una serata intensissima. ilsussidiario.net

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: Fullkrug esalta il Milan! (oggi 18 gennaio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score domenica 18 gennaio 2026 delle partite per la 21^ giornata che sono in programma oggi. ilsussidiario.net

SERIE A | In campo alle 12,30 Sassuolo-Cremonese DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook

#Lecce- #Lazio diretta #SerieA: segui la sfida LIVE x.com