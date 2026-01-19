Cremonese Verona 0-0 poche emozioni allo ‘Zini’ I lombardi sempre a metà classifica gli scaligeri ultimi Il resoconto del match

Nel match tra Cremonese e Verona terminato 0-0, poche occasioni e un ritmo contenuto hanno caratterizzato l'incontro allo ‘Zini’. La Cremonese si mantiene stabile a metà classifica, mentre il Verona resta in fondo alla graduatoria. Un risultato che non cambia le posizioni di entrambe le squadre, con poche emozioni per i tifosi e un andamento di gioco molto equilibrato.

Cremonese Verona 0-0, pochissime emozioni allo ‘Zini’. Un punto che agli scaligeri serve davvero a poco. Cosa è successo durante il match. Il tanto atteso scontro diretto allo Stadio Zini si conclude senza vincitori né vinti. Termina 0-0 la sfida salvezza tra Cremonese e Verona, un risultato che riflette l’estrema prudenza e la tensione che hanno caratterizzato l’intero match. Entrambe le compagini, consapevoli dell’importanza della posta in palio, hanno badato più a non scoprirsi che a colpire, dando vita a una partita bloccata e povera di emozioni concrete. Fin dai primi minuti, il peso dei tre punti ha condizionato le giocate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cremonese Verona 0-0, poche emozioni allo ‘Zini’. I lombardi sempre a metà classifica, gli scaligeri ultimi. Il resoconto del match Diretta gol Serie A LIVE: Cremonese Verona 0-0, poche emozioni allo ZiniSegui la diretta delle partite di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale sulla 21ª giornata. Verona Bologna 2-3, i felsinei ritrovano la vittoria. scaligeri sempre più giù. Il resoconto del match del BentegodiNel match del Bentegodi, Bologna supera Verona 3-2, tornando a vincere dopo due mesi. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Serie A, Cremonese-Verona 0-0: Audero respinge gli assalti scaligeri, è pari allo Zini - Giovane impegna il portiere dei padroni di casa e si vede annullare pure un gol in rovesciata per fuorigioco ... msn.com

FULL TIME Serie A Enilive Cremonese-Verona 0-0 Finisce in parità allo Zini. Dai Cremo! #TuttaUnAltraMusica #SerieAEnilive #CreVer #CremoneseVerona x.com

