Sarri amaro | Si vendono giocatori dicendo che non vanno d' accordo con me È un po' brutto

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha commentato la situazione dei trasferimenti, sottolineando come alcuni giocatori vengano venduti sostenendo di non avere rapporti ottimali con lui. Ha inoltre ricordato un episodio emotivo di un ex giocatore, che gli si è confidato prima di partire. Queste dichiarazioni riflettono le difficoltà e le tensioni che spesso accompagnano il mondo del calcio, evidenziando il rispetto reciproco tra allenatore, giocatori e tifosi.

Scoraggiato. Maurizio Sarri sa bene che la sua Lazio non è competitiva rispetto a quella del passato. "Non potere ripagare l'amore dei tifosi per la squadra e per me è frustrante. Stasera abbiamo perso tanti palloni in maniera banale all'inizio, poi nella ripresa qualcosa è andata meglio". Il tecnico è tornato sulle polemiche delle ultime ore: "La squadra contro di me? Non c'è alcun problema di feeling, 15 giorni fa un giocatore è venuto nel mio ufficio a piangere. Se poi si vendono giocatori dicendo che non andavano d'accordo con Sarri è un po' brutto. Anche perché quando sono venuti a salutarmi mi hanno detto cose diverse".

