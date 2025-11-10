Sarri mastica amaro su Inter-Lazio | Si sarebbe inca**to anche Padre Pio gli arbitri vanno noleggiati

Maurizio Sarri accetta la sconfitta ma non cosa ha visto in campo, criticando apertamente l'arbitro Manganiello per la gestione dei cartellini gialli. Con i nerazzurri che hanno commesso diversi falli senza venire puniti a dovere: "Stasera non era all'altezza e la situazione è grave: bisogna iniziare a noleggiarli dall'estero.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sarri mastica amaro su Inter-Lazio: “Si sarebbe inca**to anche Padre Pio, gli arbitri vanno noleggiati” - Maurizio Sarri accetta la sconfitta ma non cosa ha visto in campo, criticando apertamente l'arbitro Manganiello per la gestione dei cartellini gialli ... Scrive fanpage.it

Il Comandante Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e LSC al termine dell'incontro Inter-Lazio, ecco le parole del mister - Il Comandante Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e LSC al termine dell'incontro Inter- Lo riporta laziopress.it

Sarri a Dazn dopo Inter Lazio: «Abbiamo reagito bene, ma gli errori ci sono costati cari. Mercato? Non mi hanno ancora detto questo» - Il tecnico biancoceleste si è esposto nel post partita analizzando il match e rivelando un dettaglio sul mercato di gennaio Al termine della sfida di San Siro tra Inter ... Come scrive calcionews24.com