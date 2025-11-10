Sarri mastica amaro su Inter-Lazio | Si sarebbe inca**to anche Padre Pio gli arbitri vanno noleggiati

Maurizio Sarri accetta la sconfitta ma non cosa ha visto in campo, criticando apertamente l'arbitro Manganiello per la gestione dei cartellini gialli. Con i nerazzurri che hanno commesso diversi falli senza venire puniti a dovere: "Stasera non era all'altezza e la situazione è grave: bisogna iniziare a noleggiarli dall'estero.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

