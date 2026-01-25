San Giovanni Galermo | sequestrati oltre 2,5 kg di droga scoperto un bunker per lo spaccio

Nella giornata di giovedì, la Polizia di Stato di Catania ha condotto un’operazione nel quartiere San Giovanni Galermo, sequestrando oltre 2,5 kg di droga e scoprendo un bunker utilizzato per lo spaccio. L’intervento fa parte di un piano più ampio di controllo del territorio, finalizzato a garantire la sicurezza cittadina e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazione straordinaria per la sicurezza del quartiere. La Polizia di Stato ha diretto, nella giornata di giovedì, un'ampia operazione straordinaria di controllo del territorio nel quartiere San Giovanni Galermo, nell'ambito di un piano disposto dal Questore di Catania e attuato in diverse zone della città. L'obiettivo principale dell'intervento è stato rafforzare la legalità e tutelare la sicurezza dei cittadini, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Forze in campo e aree monitorate. L'attività è stata coordinata dalla Squadra Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nesima, con il supporto della Squadra Cinofili della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine "Sicilia Orientale", del X Reparto Mobile e della Polizia Locale.

