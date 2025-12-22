San Giovanni Barra | rinvenuti e sequestrati più di 60 kg di droga Un uomo tratto in arresto dalla Polizia di Stato

Maxi sequestro di droga a San Giovanni-Barra: arrestato un 21enne e rinvenuti oltre 65 kg di hashish grazie a un’operazione della Polizia di Stato.. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne napoletano, con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno controllato l’abitazione di un soggetto in via Alveo Artificiale dove hanno rinvenuto, ben occultati, 225 grammi circa di marijuana, 70 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga, un coltello con lama intrisa di sostanza stupefacente e 50 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

