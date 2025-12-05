San Giovanni Galermo maxi operazione L’Angolo | 35 arresti per spaccio di droga

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento coordinato dei Carabinieri. Oltre 100 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, appartenenti al Nucleo Investigativo, alle Compagnie di Catania e Augusta, all’Aliquota di Pronto Intervento del Nucleo Radiomobile, al Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi, allo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia” e al 12° Nucleo Elicotteri, hanno eseguito oggi un’ ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Catania. Le misure riguardano 35 persone e si articolano in: 17 custodie in carcere. 14 arresti domiciliari. 4 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - San Giovanni Galermo, maxi operazione “L’Angolo”: 35 arresti per spaccio di droga

