Samira Lui che show al Carnevale di Santarcangelo tra carri lanci di caramelle e selfie E poi l’annuncio su Sanremo 2026

Samira Lui ha partecipato al Carnevale di Santarcangelo, caratterizzato da carri, lanci di caramelle e momenti di convivialità. Recentemente, ha annunciato la sua presenza a Sanremo 2026, suscitando interesse tra il pubblico e gli appassionati di musica italiana. L’evento si è svolto in un’atmosfera serena, dopo le condizioni meteorologiche mutevoli, consolidando la sua presenza nel panorama artistico nazionale.

Santarcangelo (Rimini), 25 gennaio 2026 – Dopo la pioggia del mattino, Samira Lui è arrivata a Santarcangelo come un raggio di sole. Dalla ribalta di Canale 5 al Carnevale da record in Romagna, la showgirl continua a raccogliere consensi ovunque vada. Non è un mistero che gran parte dei 10mila presenti oggi alla 22esima edizione del Carro mascherato – organizzato da Gm Group di Mirco Guidi – fossero lì per vederla da vicino. L’arrivo di Samira Lui lanciando caramelle e cioccolatini, regalando sorrisi e selfie. “ Quando arriva Samira? ”, mormorava qualche impaziente tra la folla, mentre l’attesa cresceva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Samira Lui, che show al Carnevale di Santarcangelo tra carri, lanci di caramelle e selfie. E poi l’annuncio su Sanremo 2026 Samira Lui sfila con i carri al Carnevale di Santarcangelo: attesi 10mila in piazzaSamira Lui parteciperà come madrina al Carnevale di Santarcangelo, dove sfilerà con i carri allegorici, tra cui uno dedicato a La ruota della fortuna. Il Carnevale di Santarcangelo: Samira Lui, carri allegorici e trampolieri per la 22esima edizioneIl Carnevale di Santarcangelo torna domenica 25 gennaio con la sua 22ª edizione. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Samira Lui, altro che Sanremo: Gerry Scotti la spiazza con un nuovo show. Cosa farà; Samira Lui nel mirino, ora Fabrizio Corona vuole far crollare anche lei; Arriva un nuovo grande complimento per Samira Lui: è pronta alla conduzione di un programma tutto suo?; Samira Lui sfila con i carri al Carnevale di Santarcangelo: 10mila in piazza con la ‘regina’ della Ruota in tv. Samira Lui, altro che Sanremo: Gerry Scotti la spiazza con un nuovo show. Cosa faràIl momento decisivo di Samira Lui si avvicina: tra inviti in diretta, strategie Mediaset e ipotesi future, ecco cosa si paventa per la spalla di Gerry Scotti. libero.it Samira Lui esclusa da Mediaset, stop alla promozione con Ilary Blasi dopo l’ombra di SanremoPer **Samira Lui**, protagonista de **La Ruota della Fortuna** su **Canale 5**, l’ascesa in **Mediaset** rallenta ancora dopo la bocciatura per **Sanremo ... assodigitale.it '! Non solo show degli azzurri a Melbourne, ma l'Italtennis domina anche nel circuito ITF Scatenata Samira De Stefano che batte in rimonta Ansari 4-6, 7-5, 6-2 staccando cosi il pass per la finale del 50k di Monast - facebook.com facebook L'ultimo video social, in auto con Samira Lui x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.