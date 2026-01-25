Samira Lui che show al Carnevale di Santarcangelo tra carri lanci di caramelle e selfie E poi l’annuncio su Sanremo 2026

Samira Lui ha partecipato al Carnevale di Santarcangelo, caratterizzato da carri, lanci di caramelle e momenti di convivialità. Recentemente, ha annunciato la sua presenza a Sanremo 2026, suscitando interesse tra il pubblico e gli appassionati di musica italiana. L’evento si è svolto in un’atmosfera serena, dopo le condizioni meteorologiche mutevoli, consolidando la sua presenza nel panorama artistico nazionale.

Santarcangelo (Rimini), 25 gennaio 2026 – Dopo la pioggia del mattino, Samira Lui è arrivata a Santarcangelo come un raggio di sole. Dalla ribalta di Canale 5 al Carnevale da record in Romagna, la showgirl continua a raccogliere consensi ovunque vada. Non è un mistero che gran parte dei 10mila presenti oggi alla 22esima edizione del Carro mascherato – organizzato da Gm Group di Mirco Guidi – fossero lì per vederla da vicino. L’arrivo di Samira Lui lanciando caramelle e cioccolatini, regalando sorrisi e selfie. “ Quando arriva Samira? ”, mormorava qualche impaziente tra la folla, mentre l’attesa cresceva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

