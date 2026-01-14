Il Carnevale di Santarcangelo | Samira Lui carri allegorici e trampolieri per la 22esima edizione
Il Carnevale di Santarcangelo torna domenica 25 gennaio con la sua 22ª edizione. La manifestazione prevede una sfilata di circa quindici carri allegorici, accompagnati dalla banda Rulli Frulli, trampolieri, truccabimbi e diverse associazioni locali. Un evento che anima il centro del paese, offrendo intrattenimento e tradizione per tutta la comunità.
Domenica 25 gennaio una quindicina di carri allegorici, la banda musicale Rulli Frulli, i trampolieri, i truccabimbi e le associazioni del territorio animeranno il centro di Santarcangelo per la 22esima edizione del Carnevale.L’appuntamento, organizzato da Pro Loco Santarcangelo, Città Viva. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Domenica 25 gennaio a Santarcangelo arriva il Carnevale facebook
