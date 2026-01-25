Salvini e il caso Vannacci | Chi esce dalla Lega finisce nel nulla Poi il Capitano tende la mano | Lo vedrò in settimana

A Rivisondoli si conclude la manifestazione della Lega in Abruzzo, con la partecipazione di Matteo Salvini. Il leader ha commentato il caso Vannacci, sottolineando che chi lascia il partito rischia di perdere stabilità. Salvini ha inoltre annunciato di incontrare Vannacci nel corso della settimana, evidenziando l'importanza di un dialogo interno alla formazione politica.

A Rivisondoli è il giorno della chiusura della manifestazione organizzata dalla Lega in Abruzzo e sul palco è salito Matteo Salvini. " Io ringrazio i giornalisti attenti e obiettivi, non abbiamo bisogno di giornalisti amici. Sono pochissimi quelli che raccontano la verità. Non facciamoci dettare la nostra agenda in Comune, in Regione, a Roma, a Bruxelles dalla loro agenda, con i loro palazzi, con la loro rassegna stampa. Non ci interessa. Anche perché alcuni di questi giornali da anni stanno pronosticando il cambio del segretario della Lega, l'unica cosa che è cambiata è il loro editore ", ha detto il segretario della Lega. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Salvini scarica Vannacci: "Non servono pesi improduttivi, c'è chi pensa alla poltrona, chi esce dalla Lega finisce nel nulla" - VIDEOIl rapporto tra Matteo Salvini e Roberto Vannacci sembra aver subito una nuova distanza, con il ministro che ha espresso critiche nei confronti di chi, a suo avviso, si dedica a pesi improduttivi o pensa esclusivamente alla poltrona.

Salvini mette alla porta Vannacci: «C'è chi pensa solo alla poltrona. Sciocco chi esce dalla Lega: finisce nel nulla»Il segretario della Lega, Salvini, ha commentato con fermezza le recenti divergenze con il generale Vannacci, invitandolo a lasciare il partito.

