Salvini avverte Vannacci | Sciocco chi esce dalla Lega finisce nel nulla

Durante la tre giorni della Lega a Rivisondoli, il segretario Matteo Salvini ha sottolineato l'importanza di rimanere uniti nel partito, avvertendo Vannacci e altri membri: chi sceglie di uscire rischia di perdere una posizione stabile e di finire nel nulla. L’evento ha rappresentato un momento di confronto e di rafforzamento della coesione interna, con Salvini che ha ribadito l’impegno della Lega per il territorio e i suoi valori.

La tre giorni della Lega in Abruzzo, a Rivisondoli, si conclude con l'intervento del segretario federale, Matteo Salvini. Diversi i temi che il vicepremier tocca, tra cui la questione interna al partito, dove il leader del Carroccio non ha nomi ma esprime un concetto che arriva forte e chiaro e non lascia spazio a molte interpretazioni. "Ci sono persone che vogliono mantenere la poltrona? Persone elette grazie a chi ha fatto i gazebo senza prendere un euro? Auguri, andate.", scandisce Salvini per poi profetizzare che come dimostra la storia, "chi esce fuori dalla Lega poi finisce nel nulla". Che sia un velato (ma non troppo) riferimento al generale Roberto Vannacci? Quindi, la similitudine con le caserme.

