Salute Schifani | Con il nuovo decreto su attività intramuraria più equità trasparenza e meno liste d’attesa

Il governo regionale siciliano ha introdotto un nuovo decreto per regolamentare l’attività libero-professionale intramuraria dei medici. L’obiettivo è promuovere maggiore equità e trasparenza nel sistema, riducendo le liste d’attesa e migliorando l’accesso alle cure. Questa misura mira a garantire un servizio più equilibrato e vicino alle esigenze dei cittadini, contribuendo a un sistema sanitario più efficiente e responsabile.

Il governo regionale interviene per rimettere ordine nell'attività libero-professionale intramuraria dei medici siciliani e rendere il sistema più equo, trasparente e vicino ai bisogni dei cittadini. A sottolinearlo è il presidente della Regione, Renato Schifani, commentando il decreto che.

