salute mentale bene comune

La salute mentale rappresenta un elemento fondamentale del benessere collettivo. Non si tratta di un privilegio o di una questione individuale, ma di un indicatore chiave della qualità di una società. Garantirne la cura e la prevenzione è essenziale per promuovere un ambiente più equo e sostenibile, riconoscendo che il benessere psicologico di tutti contribuisce al progresso comune.

Parsi La salute mentale non è un lusso. Non è un fatto privato, né questione per pochi “fragili”. È il termometro di una società. E oggi quel termometro segna febbre alta. Da anni lo ripeto: viviamo in una civiltà che cura il corpo e abbandona la mente. Una civiltà che chiede performance, velocità, successo, ma non educa al sentire. E quando l’anima cede, quando l’angoscia prende forma, quando la rabbia esplode, allora si punta il dito, si giudica, si medicalizza, si punisce. Raramente ci si chiede: chi si è preso cura prima? La sofferenza psichica non nasce nel vuoto. Nasce nelle relazioni ferite, nell’infanzia non ascoltata, nella mancanza di contenimento emotivo, nella solitudine affettiva mascherata da autonomia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Benessere come bene in comune

