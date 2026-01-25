Salute mentale bene comune
La salute mentale rappresenta un elemento fondamentale del benessere collettivo. Non si tratta di un privilegio o di una questione individuale, ma di un indicatore chiave della qualità di una società. Garantirne la cura e la prevenzione è essenziale per promuovere un ambiente più equo e sostenibile, riconoscendo che il benessere psicologico di tutti contribuisce al progresso comune.
Parsi La salute mentale non è un lusso. Non è un fatto privato, né questione per pochi “fragili”. È il termometro di una società. E oggi quel termometro segna febbre alta. Da anni lo ripeto: viviamo in una civiltà che cura il corpo e abbandona la mente. Una civiltà che chiede performance, velocità, successo, ma non educa al sentire. E quando l’anima cede, quando l’angoscia prende forma, quando la rabbia esplode, allora si punta il dito, si giudica, si medicalizza, si punisce. Raramente ci si chiede: chi si è preso cura prima? La sofferenza psichica non nasce nel vuoto. Nasce nelle relazioni ferite, nell’infanzia non ascoltata, nella mancanza di contenimento emotivo, nella solitudine affettiva mascherata da autonomia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Holiday Masking: perché nelle feste natalizie fingiamo di stare bene e che effetto ha sulla salute mentaleDurante le festività natalizie, molte persone tendono a mascherare il proprio stato d’animo per mantenere un’apparenza di serenità.
Studio svela il potere protettivo del sonno nei bambini: “Dormire bene migliora la salute mentale”Una recente ricerca evidenzia l'importanza del sonno per la salute mentale dei bambini, in particolare quelli provenienti da contesti sociali svantaggiati.
Benessere come bene in comune
Argomenti discussi: Salute mentale, PANSM accolto positivamente. E ora avanti con le riforme; Una Fondazione targata Vecchioni: È nel nome del nostro Arrigo. Tutti insieme per la salute mentale; Self-care: dal benessere autentico alla cultura della performance; Salute mentale, Cesare Perri: 'In Calabria ritardi e sprechi, liste d'attesa infinite e strutture mai attivate'.
