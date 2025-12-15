Studio svela il potere protettivo del sonno nei bambini | Dormire bene migliora la salute mentale
Una recente ricerca evidenzia l'importanza del sonno per la salute mentale dei bambini, in particolare quelli provenienti da contesti sociali svantaggiati. Lo studio dimostra come un sonno di qualità possa ridurre il rischio di depressione e pensieri suicidiari, sottolineando il ruolo fondamentale del riposo nel benessere psicologico dei più giovani.
La ricerca ha mostrato come il sonno possa attenuare il rischio di depressione e pensieri suicidiari nei bambini che si trovano a crescere in contesti sociali svantaggiati. Fanpage.it
