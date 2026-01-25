Saluta il Milan dopo Roma Odogu può partire in prestito

Dopo la sfida contro la Roma, il Milan si trova in una posizione di stabilità nella corsa alla Champions League, ma si allontana dai rivali dell’Inter. Nel frattempo, a livello di rosa, Odogu potrebbe essere ceduto in prestito, aprendo nuove possibilità per la gestione della squadra di Allegri. La stagione prosegue con obiettivi chiari e margini di miglioramento, mentre il club valuta le strategie future.

Il Milan esce dalla partita contro la Roma con un pareggio che, se da una parte rende più solida la posizione della squadra di Massimiliano Allegri per quello che riguarda la lotta per la Champions League, allontana la squadra dall’Inter. Odogu pronto a dire addio al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Chi potrebbe salutare il Milan nelle prossime ore è David Odogu. Il giovane difensore non trovato spazio in rossonero in questa stagione con il giovane tedesco che potrebbe partire per la seconda parte di stagione per cercare maggiore spazio e crescere altrove. Sulle sue tracce ci sono diverse squadre della Bundesliga, fortemente interessate al suo cartellino in prestito anche se prima i rossoneri dovranno trovare un nuovo difensore da regalare a Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

