Odogu | il Milan ragiona sul prestito Sul calciomercato tante opzioni per la difesa

Pianetamilan.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Milan, i rossoneri starebbero pensando a un possibile prestito di Odogu. Per questo a gennaio potrebbe arrivare un difensore. Le ultime novità da 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

odogu il milan ragiona sul prestito sul calciomercato tante opzioni per la difesa

© Pianetamilan.it - Odogu: il Milan ragiona sul prestito. Sul calciomercato tante opzioni per la difesa

Altri contenuti sullo stesso argomento

odogu milan ragiona prestitoMilan, via in prestito David Odogu: le 4 possibili destinazioni - Il Milan vuole cedere in prestito Odogu nel mercato di gennaio per dargli la possibilità di giocare: le 4 possibili destinazioni ... milanlive.it scrive

odogu milan ragiona prestitoMilan, solo 11 minuti in Coppa Italia per Odogu: i rossoneri valutano la cessione in prestito - Il derby incombe e Massimiliano Allegri deve giocoforza pensare alla miglior formazione da schierare se. Da tuttomercatoweb.com

Calciomercato Milan, per Allegri non è pronto: rossoneri pronti a mandarlo in prestito - Il Milan osserva il reparto difensivo con attenzione massima per non perdere opportunità preziose nelle prossime finestre di mercato. Secondo notiziemilan.it

Cerca Video su questo argomento: Odogu Milan Ragiona Prestito