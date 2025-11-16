Odogu | il Milan ragiona sul prestito Sul calciomercato tante opzioni per la difesa
Calciomercato Milan, i rossoneri starebbero pensando a un possibile prestito di Odogu. Per questo a gennaio potrebbe arrivare un difensore. Le ultime novità da 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Milan, solo 11 minuti per #Odogu in coppa Italia: la scelta per gennaio del club rossonero Vai su X
MERCATO MILAN: PRESTITO IN VISTA PER ODOGU ? David Odogu, arrivato un po' a sorpresa a fine agosto, non ha trovato spazio (solo 11 minuti in Coppa Italia!) e il Milan vuole che il giovane difensore tedesco (classe 2006) giochi con continuità! - facebook.com Vai su Facebook
Milan, via in prestito David Odogu: le 4 possibili destinazioni - Il Milan vuole cedere in prestito Odogu nel mercato di gennaio per dargli la possibilità di giocare: le 4 possibili destinazioni ... milanlive.it scrive
Milan, solo 11 minuti in Coppa Italia per Odogu: i rossoneri valutano la cessione in prestito - Il derby incombe e Massimiliano Allegri deve giocoforza pensare alla miglior formazione da schierare se. Da tuttomercatoweb.com
Calciomercato Milan, per Allegri non è pronto: rossoneri pronti a mandarlo in prestito - Il Milan osserva il reparto difensivo con attenzione massima per non perdere opportunità preziose nelle prossime finestre di mercato. Secondo notiziemilan.it