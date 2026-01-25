Nelle ultime ore, si sono registrati un attacco significativo di Kiev su Belgorod, while il portavoce presidenziale russo Peskov ha commentato la strategia di Donald Trump, sottolineando che chi cede alla pressione rischia di continuare a farlo. L’analisi degli eventi evidenzia le tensioni in atto tra Russia e Ucraina, con implicazioni che coinvolgono anche le dinamiche internazionali.

Parlando dei metodi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per risolvere i problemi con la forza, il portavoce presidenziale russo Dmitrij Peskov ha osservato che coloro che ora soccombono a questa pressione “continueranno a piegarsi”. “La cosa principale è che non lo facciamo”, ha detto Peskov in un’intervista a Rossiya 1, citata da Ria Novosti. Peskov ha poi definito “un politico esperto” lo stesso presidente Usa “che basa il suo approccio sui principi del business: un business duro e spietato”. Bombardamento di Kiev su Belgorod. Secondo quanto dichiarato dal governatore dell’oblast di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, la scorsa notte ha visto il bombardamento più massiccio della città di Belgorod dall’inizio della guerra, per quanto non siano al momento registrate vittime, ma unicamente danni alle infrastrutture energetiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

