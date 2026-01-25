russia attacco massiccio di kiev su belgorod mosca distrugge un sito di lancio di droni ucraini

Nella notte, Belgorod è stata colpita da un attacco massiccio, secondo quanto riferito dal governatore Vyacheslav Gladkov. L’attacco ha causato danni alle infrastrutture energetiche, senza vittime. Mosca ha dichiarato di aver distrutto un sito di lancio di droni ucraini. La situazione evidenzia la tensione crescente tra Russia e Ucraina e le ripercussioni sulla regione di Belgorod.

Secondo quanto dichiarato dal governatore dell’oblast di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, la scorsa notte ha visto il bombardamento più massiccio della città di Belgorod dall’inizio della guerra, per quanto non siano al momento registrate vittime, ma unicamente danni alle infrastrutture energetiche. Gladkov ha aggiunto inoltre che un edificio ha preso fuoco e che i detriti caduti hanno provocato un incendio in un parco cittadino Mosca: distrutto sito di lancio droni ucraini a Cernihiv. Un sito di lancio e diversi punti di schieramento di droni d’attacco delle Forze Armate ucraine sarebbero stati distrutti nella regione di Cernihiv, nel nord dell’ Ucraina, da dove venivano condotti attacchi contro il territorio russo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

