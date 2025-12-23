Rubano tre auto e svaligiano una profumeria arrestato dalla polizia di Novara uno dei ladri
A Novara, la polizia ha arrestato uno dei ladri coinvolti in furti di auto e assalti a una profumeria. Lo stesso soggetto, già fermato lo scorso settembre sulla A4 con un’auto del car sharing rubata, ora è sotto arresti domiciliari con l’accusa di furto aggravato e riciclaggio di veicoli. L’operazione fa parte di un’indagine più ampia sui reati commessi nella zona.
Lo scorso settembre era stato fermato sulla A4 a bordo di un'auto del car sharing rubata, e ora è finito agli arresti domiciliari per i reati di furto aggravato e riciclaggio di veicoli.La polizia di Novara ha infatti eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Torino a carico. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
