Rubano tre auto e svaligiano una profumeria arrestato dalla polizia di Novara uno dei ladri

A Novara, la polizia ha arrestato uno dei ladri coinvolti in furti di auto e assalti a una profumeria. Lo stesso soggetto, già fermato lo scorso settembre sulla A4 con un’auto del car sharing rubata, ora è sotto arresti domiciliari con l’accusa di furto aggravato e riciclaggio di veicoli. L’operazione fa parte di un’indagine più ampia sui reati commessi nella zona.

