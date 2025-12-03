Ladri al mercato del pesce Forzati i registratori di cassa Danni in un bar e ristorante

Lerici, 3 dicembre 2025 – Amara sorpresa all’alba. Alla consueta apertura del mercato del pesce, punto di riferimento mattutino sotto il castello a Lerici gli operatori hanno dovuto fare i conti con il passaggio dei ladri avvenuto nel corso della notte. La struttura ospita sette operatori due dei quali si sono ritrovati i registratori di cassa distrutti, anche se all’interno fortunatamente non avevano lasciato soldi. I soliti ignoti hanno anche forzato il distributore di snack e bibite posto all’ingresso della struttura riuscendo a rubare una trentina di euro. Poi, probabilmente disturbati o convinti che cercare denaro nelle altre casse sarebbe stata una fatica inutile se ne sono andati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

