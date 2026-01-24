Giorgetti | Auspico rottamazione delle cartelle anche per i Comuni

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha espresso la speranza che la misura di rottamazione delle cartelle esattoriali venga estesa anche ai Comuni. Questa proposta mira a facilitare il pagamento e a migliorare la gestione dei conti pubblici a livello locale, offrendo una possibilità di definizione agevolata delle pendenze fiscali. L’argomento rappresenta un elemento di discussione importante nel panorama delle politiche fiscali italiane.

L'intervento del ministro dell'Economia. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha rilanciato il tema della rottamazione delle cartelle esattoriali, auspicando che questo strumento possa essere esteso anche ai Comuni. L'obiettivo dichiarato è quello di affrontare in modo concreto l'enorme quantità di crediti fiscali accumulati nel corso degli anni e rimasti inevasi. Smaltire il magazzino dei crediti arretrati. Secondo Giorgetti, una soluzione di tipo transattivo tra amministrazioni e contribuenti potrebbe rappresentare la chiave per accelerare lo smaltimento di un magazzino di crediti ormai datato, in alcuni casi fermo da decenni.

