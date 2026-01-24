Giorgetti | Comuni auspicio rottamazione

Giorgetti sottolinea che i Comuni hanno la libertà di decidere sull’applicazione della rottamazione, invitando a considerare lo spirito di questa misura anche a livello locale. Secondo il ministro, l’autonomia comunale permette di adottare o meno le disposizioni previste, promuovendo un approccio flessibile e rispettoso delle specificità di ogni realtà amministrativa.

22.00 "I Comuni hanno l'autonomia per decidere se fare o non fare, applicare o non applicare. Io penso che lo spirito della rottamazione valga anche per tutta la realtà comunale". E' quanto asserito da Giancarlo Giorgetti Ministro dell'Economia in collegamento con 'Idee in Movimento', convegno organizzato dalla Lega in Abruzzo, interpellato su rottamazione quinquies e sulla possibile applicazione da parte dei Comuni. "L'auspicio,-ha detto- anche per andare rapidamente allo smaltimento dell'immenso magazzino di crediti accertati".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Giorgetti: “Auspico rottamazione delle cartelle anche per i Comuni”Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha espresso la speranza che la misura di rottamazione delle cartelle esattoriali venga estesa anche ai Comuni.

Giorgetti, 'auspico la rottamazione delle cartelle anche per i Comuni'(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Penso che lo spirito della rottamazione (delle cartelle esattoriali, n.d.r.) valga anche per i Comuni. L'auspicio è che per andare rapidamente allo smaltimento di quell'immens ... msn.com

