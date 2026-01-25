Ronzulli Forza Italia | Giustizia vincerà il sì Nonostante l’Anm

L’esito del referendum sulla giustizia si avvicina, con la senatrice Licia Ronzulli di Forza Italia che esprime ottimismo. Secondo lei, il sì vincerà, grazie alla consapevolezza dei cittadini sul valore della riforma, nonostante le obiezioni dell’Anm. La discussione si concentra sul futuro del sistema giudiziario e sulle aspettative di cambiamento che si sperano possano emergere da questa consultazione.

Senatrice Licia Ronzulli, Forza Italia, partiamo dal finale: come finirà il referendum sulla giustizia? "Sono ottimista e ritengo che vincerà il sì, perché i cittadini stanno cogliendo il senso profondo della riforma". Ovvero? "Garantire maggiore efficienza e trasparenza al nostro sistema giustizia, renderlo più giusto per i cittadini, le imprese e gli investitori stranieri". Scenario due: vince il no. "Il rischio è quello di conservare un sistema basato su logiche correntizie, dove i magistrati che sbagliano non pagano mai. Lei ha accusato l’Anm di usare le toghe per diffondere fake news. Ma allora è vero che siete contro i giudici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Licia Ronzulli: “Giustizia, al referendum vincerà il sì nonostante l’Anm. L’associazione magistrati usa il voto per fare politica”La senatrice Licia Ronzulli di Forza Italia esprime fiducia nel risultato del referendum sulla giustizia, sostenendo che il voto favorevole prevalrà grazie alla comprensione dei cittadini sulla riforma proposta.

Referendum giustizia, Forza Italia presenta i suoi comitati "per il sì"Forza Italia ha annunciato la costituzione dei comitati “per il sì” in vista del referendum sulla giustizia.

