Referendum giustizia Forza Italia presenta i suoi comitati per il sì

Forza Italia ha annunciato la costituzione dei comitati “per il sì” in vista del referendum sulla giustizia. La questione rappresenta una delle tematiche storiche del partito, che da sempre si impegna a sostenere riforme volte a migliorare il sistema giudiziario italiano. Con questa iniziativa, Forza Italia intende coinvolgere i cittadini e promuovere un dibattito informato sul tema, confermando il proprio ruolo attivo nel processo di riforma della giustizia nel nostro Paese.

"Tra tutte le battaglie portate avanti che identificano Forza Italia e ne costituiscono un valore identitario, quella della giustizia ha sicuramente attraversato e segnato la storia del nostro partito sin dagli inizi. Non abbiamo mai nascosto che la separazione delle carriere è, secondo noi, un.

Forza Italia attiva i comitati per il Sì al referendum sulla giustiziaForza Italia ha avviato la creazione di comitati per sostenere il Sì al referendum sulla giustizia, previsto per marzo.

Separazione carriere, il derby a destra sul referendum: Forza Italia anticipa FdI e lancia i suoi comitati per il SìNel dibattito sulla separazione delle carriere, Forza Italia si distingue anticipando la posizione di Fratelli d’Italia e avviando i propri comitati per il Sì al referendum costituzionale.

Forza Italia Reggio Calabria presenta i Comitati per il Sì al referendum sulla GiustiziaDomani gli appuntamenti a Reggio e Palmi: in serata la presentazione dei nuovi dirigenti delle Segreterie cittadine azzurre. inquietonotizie.it

Referendum Giustizia, Forza Italia Reggio Calabria è pronta a presentare i suoi comitati per il sì: appuntamento in città | INFOTra tutte le battaglie portate avanti che identificano Forza Italia e ne costituiscono un valore identitario, quella della Giustizia ha sicuramente attraversato e segnato la storia del nostro Partito ... strettoweb.com

