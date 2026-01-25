Roma ufficiale la partnership con Gissah

Roma annuncia ufficialmente la nuova partnership con Gissah, marchio di rilievo nel settore delle fragranze di lusso nel Golfo. Questa collaborazione permette alla società di ampliare il proprio network commerciale, rafforzando la presenza nel mercato internazionale e consolidando le relazioni con partner di alto livello. La collaborazione si inserisce in un percorso di crescita e sviluppo, confermando l’impegno di Roma nel settore del lusso e delle fragranze di qualità.

La Roma amplia il proprio network commerciale e annuncia una nuova partnership strategica con Gissah, marchio di riferimento nel settore delle fragranze di lusso nella regione del Golfo. L’intesa segna un ulteriore passo nella strategia di internazionalizzazione del club giallorosso, che rafforza la propria presenza su mercati chiave ad alta crescita. Gissah è riconosciuto per uno stile che fonde tradizione mediorientale, influenze globali e una visione contemporanea del lusso. L’accordo è stato ufficializzato nelle ultime ore e rientra nel percorso di valorizzazione del brand Roma a livello globale, con particolare attenzione al Medio Oriente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, ufficiale la partnership con Gissah Juventus, ufficiale la partnership con UniCreditLa Juventus ha annunciato la collaborazione con UniCredit, consolidando una partnership strategica. Leggi anche: UFFICIALE: La TNA ha una nuova casa, accordo con AMC e rilancio sulla partnership WWE La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: CROCE AUTO NUOVO OFFICIAL PARTNER DELLA S.S.LAZIO; A Roma il Forum Discover Slovakia - New Partnership Opportunities; Acqua Orsini torna alla 41ª Snow Polo World Cup di St. Moritz 2026 come Acqua Ufficiale; Milano Cortina 2026: strategie di marketing e comunicazione dei brand verso i Giochi. Roma, ufficiale l'accordo con Gissah: il comunicatoDopo le indiscrezioni trapelate ieri, ecco il nuovo accordo commerciale della Roma: Gissah diventa il nuovo Fragrance Partner del club. Di seguito la nota sul sito della società giallorossa: L'AS Rom ... ilromanista.eu Nuovo partner per la Roma: accordo con l’azienda leader nel Golfo Gissah, il comunicatoDopo le indiscrezioni di ieri è arriva anche l’ufficialità. Nuovo sponsor per la Roma ... msn.com Corri, sorridi, vivi Roma! Ecco il race kit ufficiale della #AceaWaterFunRun! Sabato 21 marzo 2026 5 km di divertimento puro, tra storia, colori e energia Indossa la maglia ufficiale, attraversa le strade più iconiche di Roma e conquista la tua meda - facebook.com facebook #Roma, #Venturino è ufficiale: il comunicato e il numero di maglia x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.