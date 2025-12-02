La TNA Wrestling ha ufficializzato lunedì 2 dicembre un accordo pluriennale con AMC Networks che porterà lo show settimanale della federazione sul canale AMC e sulla piattaforma streaming AMC+. La notizia era stata anticipata settimane fa da Jon Alba di Sports Illustrated e ha trovato conferma ufficiale nella giornata di ieri. Lo show, che assumerà il nome di Thursday Night Impact, andrà in onda il giovedì sera dalle 21:00 alle 23:00 (ora della costa est americana). La prima puntata in diretta è prevista per il 15 gennaio 2026, mentre gli episodi successivi saranno un mix di puntate live e registrate. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

UFFICIALE: La TNA ha una nuova casa, accordo con AMC e rilancio sulla partnership WWE