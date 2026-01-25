Roma torna caldo il nome di Ruggeri Ma prima l' Atletico deve trovare un sostituto

Roma riaccende l'interesse per Ruggeri, il terzino dell'Atalanta cresciuto sotto Gasperini e ora nel mirino della Roma. Tuttavia, prima di ufficializzare l'acquisto, i giallorossi devono individuare un sostituto adeguato. Ruggeri, che sta trovando spazio con continuità, rappresenta una delle alternative più attente per rinforzare la difesa. La trattativa è in fase di definizione, mentre l’Atalanta valuta le opzioni sul mercato.

Questo è un momento abbastanza peculiare nella carriera di Matteo Ruggeri. Il difensore 23enne si è impadronito della fascia sinistra dell’Atletico, aspetta con rinnovate speranze le convocazioni di Gattuso per lo spareggio di marzo ma potrebbe anche cambiare aria prima della fine del mese, direzione Roma. La prima considerazione da fare è che per Ruggeri comunque vada sarà un successo. A Madrid sta bene e dopo alti e bassi autunnali con serie di gare da titolare alternate a qualche partita in panchina l’ex atalantino è partito dall’inizio in 8 delle ultime 9 uscite dell’Atletico: dei suoi concorrenti Hancko è stato spostato in mezzo alla difesa e Javi Galan è stato venduto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Atletico Madrid, Ruggeri lascia già i Colchoneros? Individuato il sostituto in caso di partenza dell’ex Atalanta a gennaio…Chi èL’Atletico Madrid potrebbe affrontare un cambiamento importante nella corsia sinistra con la possibile partenza di Ruggeri a gennaio.

