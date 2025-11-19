Calciomercato Inter è lui il nome caldo per il centrocampo dei nerazzurri | può arrivare ma serve prima una cessione le ultimissime

Calciomercato Inter, il centrocampo ha un nuovo obiettivo: il nome caldo del mercato, ma serve una cessione! I dettagli In casa nerazzurra uno dei dossier più delicati in vista del mercato di gennaio riguarda Davide Frattesi. Il centrocampista della Nazionale, arrivato con grandi aspettative, non è riuscito finora a trovare la continuità desiderata: Cristian Chivu . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Inter, è lui il nome caldo per il centrocampo dei nerazzurri: può arrivare ma serve prima una cessione, le ultimissime

Contenuti che potrebbero interessarti

Calciomercato.it. . Futuro In Bilico Per #FRATTESI: Ecco La sua Situazione all'Inter! - facebook.com Vai su Facebook

Una sfida a 360° bmbr.cc/jxzb8ma #Calciomercato #Inter #Milan Vai su X

Inter, spunta il nome nuovo di Idrissi per il mercato: ecco il ruolo e chi è,... - Nome nuovo in chiave mercato per l’Inter di Cristian Chivu: nel mirino è finito Riyad Idrissi del Cagliari, ecco chi è ... Si legge su msn.com

Colpo Inter a centrocampo: Koné in salita, ecco l’altro nome in Serie A - Il club nerazzurro pronto a muoversi in linea mediana, su Calciomercato. Segnala calciomercato.it

L’Inter sta già lavorando al grande colpo a zero per il 2026: svelato il nome - La dirigenza dell’Inter è già al lavoro in vista delle prossime sessione di calciomercato. Secondo calciomercato.it