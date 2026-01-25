Roma sponsor arabo in arrivo | Fabrizio Romano annuncia una misteriosa intesa

Fabrizio Romano ha condiviso su X un messaggio che suggerisce l’arrivo di un nuovo sponsor arabo per la Roma. La comunicazione, ancora senza dettagli ufficiali, indica un possibile accordo tra il club giallorosso e un partner proveniente dal mondo arabo. Restano da attendere ulteriori conferme e informazioni ufficiali per chiarire i dettagli di questa potenziale collaborazione.

L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha pubblicato sul proprio profilo X un post criptico riguardante il raggiungimento di un accordo tra la Roma e uno sponsor arabo. In attesa dell'ufficialità della partnership, i tifosi giallorossi si sono scatenati nel cercare di capire di cosa si tratti. Una nuova partnership dopo Wizz Air. A dicembre la Roma aveva già sottoscritto una partnership secondaria con una delle principali compagnie aeree europee, ovvero Wizz Air fino a giugno 2027 con opzione per il rinnovo dell'accordo per un'ulteriore stagione. Tale sponsor è apparso nelle maniche delle maglie dei giocatori giallorossi a partire dalla sfida casalinga contro il Como, con Wizz Air che è diventato nuovo Main Partner del club.

