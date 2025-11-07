Colpo Napoli incontro decisivo in arrivo | l’annuncio di Fabrizio Romano fa impazzire i tifosi
Fabrizio Romano, sul suo canale Youtube, si è espresso sulle ultime notizie relative alla trattativa per Kobbie Mainoo. L’esperto di mercato ha confermato la serietà delle intenzioni del Napoli, che potrebbero evolversi a breve in aggiornamenti positivi. Nei prossimi giorni, infatti, potrebbe esserci un incontro decisivo fra il calciatore e la dirigenza del Manchester United. Mainoo – Napoli, trattativa calda. Romano ha descritto così lo stato della trattativa: Posso confermare i contatti, anche durante la scorsa settimana, tra il Napoli e chi assiste Kobbie Maino. Contatti costanti che partono da un gradimento totale da parte del Napoli nei confronti del giocatore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
