Roma l’arabo in un istituto come terza lingua | il deputato Sasso annuncia un’interrogazione per chiarire l’origine della proposta
Il deputato Rossano Sasso ha annunciato un’interrogazione parlamentare per chiarire le ragioni alla base della proposta di un liceo romano di inserire l’arabo come terza lingua. La decisione, ancora oggetto di attenzione pubblica, solleva interrogativi sulle motivazioni e le implicazioni di questa scelta educativa, che rappresenta un'importante variazione nel panorama scolastico della città.
Un Liceo di Roma introduce l'insegnamento dell'arabo come materia curriculare, suscitando la reazione del deputato Rossano Sasso. Il parlamentare ha annunciato un'interrogazione per verificare se la scelta didattica sia stata influenzata da movimenti politici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
