Al termine di Roma-Milan, partita valida per la 22ª giornata della Serie A 2025-2026, ecco le pagelle dei calciatori rossoneri con i principali protagonisti e le valutazioni sui risultati della prestazione. Questa analisi offre un'analisi obiettiva e dettagliata dei singoli, evidenziando i punti di forza e le criticità emerse nel match.

È finita Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri. È finita da pochi minuti Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Olimpico' di Roma. Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - ROMA-MILAN: Top e Flop rossoneri, le pagelle / Serie A News

Leggi anche: MILAN-ROMA: Top e Flop rossoneri, le pagelle / Serie A News

Leggi anche: PARMA-MILAN: Top e Flop rossoneri, le pagelle / Serie A News

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

MILAN ROMA Top e Flop rossoneri, le pagelle Serie A News Pianeta Milan

Argomenti discussi: Juventus-Napoli e Roma-Milan: domenica da incroci pericolosi; Mile&Mike, chi è il portiere più forte del campionato? I dati dicono che...; Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 18 gennaio 2026: da Torino-Roma a Milan-Lecce; Allegri non è sorpreso di vedere la Roma nella corsa al top 4 di Serie A con Gasperini.

Roma-Milan, Pellegrini risponde a De Winter e primo pari per GasperiniLa Roma ferma il Milan all'Olimpico. Finisce 1-1 ed è il primo pareggio per la squadra di Gasperini in campionato, maturato con le reti di ... iltempo.it

Roma-Milan 1-1, Pellegrini risponde a De WinterROMA - La Roma trova il primo pareggio della stagione, il Milan allunga a 21 la sua striscia d'imbattibilità, la più lunga tra i top cinque campionati d'Europa. Finisce 1-1 all'Olimpico un big match c ... laprovinciacr.it

Serie A, Roma-Milan 1-1: in parità la sfida per la Champions Gli altri risultati: Juventus-Napoli 3-0, Inter-Pisa 6-2; Fiorentina-Cagliari 1-2; Como-Torino 6-0; Atalanta-Parma 4 a 0; Genoa-Bologna 3 a 2. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.raine - facebook.com facebook

. @OfficialASRoma |Kone costretto al cambio durante il secondo tempo di Roma-Milan x.com