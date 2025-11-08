PARMA-MILAN | Top e Flop rossoneri le pagelle Serie A News

È finita Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri. È finita da pochi minuti Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Tardini' di Parma. Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro i gialloblu di Carlos Cuesta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - PARMA-MILAN: Top e Flop rossoneri, le pagelle / Serie A News

Argomenti simili trattati di recente

Serie A, Parma-Milan 2-2: i rossoneri in testa con il Napoli almeno per una notte Juventus-Torino 0-0 nel derby della Mole con leggera superiorità bianconera Como-Cagliari 0-0 e Lecce-Verona 0-0, Ieri Pisa-Cremonese 1-0, primo successo dei toscani Segui l - facebook.com Vai su Facebook

Parma-Milan, le formazioni ufficiali: torna Estupinan, Pulisic recuperato va in panchina - X Vai su X

Pagelle Parma-Milan 2-2: ad Allegri non bastano Leao e Salemaekers. Bernabé dipinge, Suzuki disattento - Il Milan sbatte contro il Parma al Tardini e non riesce ad andare in solitaria al primo posto in classifica. Scrive sport.virgilio.it

Top e flop 9ª giornata Serie A: Brambilla veni, vidi, vici, sempre Semper, Anguissa gigante, bentornato Lookman - Nona giornata di serie A 2025/26 con i nostri immancabili top e flop, le pagelle con un pizzico di cattiveria e ironia: i voti migliori e peggiori del turno di A ... Segnala sport.virgilio.it

VOTI fantacalcio Parma-Como: bene Cutrone e Kuhn. Flop Morata, Diao e Pellegrino - Voti fantacalcio Parma Como 8^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? Lo riporta fantamaster.it