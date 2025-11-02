È finita Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri. È finita da pochi minuti Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - MILAN-ROMA: Top e Flop rossoneri, le pagelle / Serie A News