Alle ore 20:45, allo stadio Olimpico di Roma, prende il via il secondo tempo di Roma-Milan, partita valida per la 22ª giornata della Serie A 2025-2026. Segui la diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale per rimanere informato sull’andamento della partita.

Un primo tempo pieno zeppo di errori tecnici da parte dei rossoneri. Roma pericolosa in più frazioni di gioco, Maignan mantiene comunque la parità grazie alle sue parate Altro miracolo da parte di Maignan: Celik prova il colpo di testa, Maignan para con un riflesso allucinante. Sono da poco ufficiali le formazioni di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri! ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Roma-Milan di Serie A 0-0: inizia ora il secondo tempo | LIVE News

