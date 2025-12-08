Torino-Milan di Serie A 2-1 | via al secondo tempo | LIVE News

Pianetamilan.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Torino si disputa la sfida tra Torino e Milan, valida per la 14ª giornata della Serie A 2025-2026. Segui in diretta testuale tutte le azioni e gli aggiornamenti di questa importante partita, che si è aperta nel secondo tempo con un risultato di 2-1 in favore dei granata.

Alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Torino c'è Torino-Milan, 14^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

torino milan di serie a 2 1 via al secondo tempo live news

© Pianetamilan.it - Torino-Milan di Serie A 2-1: via al secondo tempo | LIVE News

News recenti che potrebbero piacerti

torino milan serie 2LIVE Torino-Milan 2-1: la cronaca in diretta - Milan, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino ... Lo riporta toro.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Milan Serie 2