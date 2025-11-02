PAGELLE E TABELLINO MILAN-ROMA 1-0 | Leao spacca Maignan vola Dybala niente magia
Voti e giudizi del match di San Siro valido per la 10a giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 Il Milan vince una partita intensissima, dal significato enorme nello scontro diretto con la Roma. La classifica ora è cortissima, perché i rossoneri agganciano proprio la squadra di Gasperini al secondo posto insieme all’Inter, a 1 punto dal Napoli. Primo tempo romanista, ma senza mai sfruttare le occasioni e anzi subendo la beffa con Pavlovic. Secondo tempo tutto milanista con una serie incredibile di chance, un palo. Poi Dybala ha la possibilità di fissare il pareggio, ma si fa ipnotizzare dal dischetto da Maignan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche questi approfondimenti
MATCH REPORT - #FiorentinaLecce 0-1, pagelle e tabellino: Berisha decisivo, disastro Ndour, Falcone para tutto, male Kean ? [? @cla_damato] - X Vai su X
Le probabili formazioni e dove vedere il match tra Igea Virtus e Sambiase ? https://pascaldesiato.com/2025/10/11/igea-virtus-sambiase-live-formazioni-tabellino-e-pagelle-dove-vedere-il-match/ Pascal Desiato - facebook.com Vai su Facebook
Dybala porta la Roma in testa alla classifica, Sassuolo sconfitto 0-1 - Roma: i voti, le pagelle, il tabellino, le ammonizioni e i gol del match valevole per l'ottava giornata della Serie A 2025/2026 ... Da msn.com
Pagelle LIVE Verona-Inter: voti e giudizi - Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. passioneinter.com scrive
Pagelle Atalanta-Milan: Maignan manona (7), Modric riposa (5,5); Lookman is back (7) - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere ... Scrive corriere.it