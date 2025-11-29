PAGELLE E TABELLINO MILAN-LAZIO 1-0 | Maignan salva Leao punisce Dia corpo estraneo

Voti e giudizi del match di San Siro valido per la 13a giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 Leao (Ansafoto) – calciomercato.it Milan. Maignan 7 Tomori 7 Gabbia 6,5 Pavlovic 6 Saelemaekers 6 Fofana 6. Dal 65? Loftus-Cheek 5,5 Modric 6 Rabiot 6 Bartesaghi 7 Nkunku 5,5. Dall’82’ Ricci sv Leao 6,5 All.: Allegri 6,5 Lazio. Provedel 6 Marusic 6 Gila 6 Romagnoli 6 Pellegrini 5,5. Dall’85’ Tavares sv Guendouzi 6 Vecino 6. Dal 62? Dele-Bashiru 6 Basic 6,5. Dall’85’ Noslin sv Isaksen 6. Dal 70? Pedro 6 Dia 5,5. Dal 62? Castellanos 6,5 Zaccagni 6,5 All.: Sarri 6,5 Arbitro: Giuseppe Collu 5,5 Il tabellino di Milan-Lazio 1-0. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO MILAN-LAZIO 1-0: Maignan salva, Leao punisce. Dia corpo estraneo

