A fuoco il presepe della chiesa di San Giacomo nel cuore di Roma Sospesa la messa

Questa mattina, intorno alle 10.45, un incendio ha interessato il presepe all’interno della chiesa di San Giacomo, nel centro di Roma. A causa dell’incendio, la messa è stata sospesa e sono in corso le operazioni di intervento da parte dei vigili del fuoco. Per motivi di sicurezza, l'accesso alla chiesa è stato temporaneamente limitato mentre si valutano i danni e si procede con le verifiche.

Questa mattina, intorno alle 10.45, un incendio ha interessato la Parrocchia di San Giacomo in via del Corso, a Roma. I Vigili del Fuoco, intervenuti con la Squadra 1A della Centrale, hanno fatto uscire i fedeli giunti per la messa che si sarebbe dovuta celebrare di lì a poco e spento le fiamme. Nessuno è rimasto ferito. Il fuoco è stato probabilmente causato da un corto circuito nell'impianto di illuminazione del presepe, ancora installato nella Chiesa nonostante le festività natalizie siano ormai terminate. Sul posto sono giunti anche carabinieri e polizia. La funzione religiosa è stata rinviata.

