Roma crolla palazzina abbandonata a Morlupo | si cerca una persona

A Morlupo, in provincia di Roma, si è verificato il crollo di una palazzina abbandonata, abitata da un extracomunitario. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e avviare le ricerche di una persona scomparsa. L’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza degli edifici in stato di abbandono e sulla tutela delle persone che vi risiedono.

(Adnkronos) – I vigili del fuoco sono intervenuti a Morlupo, in provincia di Roma, per il crollo di una palazzina in stato di abbandono, dove viveva un extracomunitario. A quanto si apprende dai vigili del fuoco, dalle primissime informazioni arrivate alla sala operativa sembra che l'uomo fosse all'interno della struttura. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 .🔗 Leggi su Periodicodaily.com Morlupo, crolla una palazzina: si cerca una persona sotto le macerieA Morlupo, vicino Roma, si sono susseguite ore di apprensione dopo il crollo di una palazzina abbandonata, dove si sospetta ci fosse una persona extracomunitaria. Crolla una palazzina vicino Roma, si cerca una persona sotto le macerieA Morlupo vicino Roma, una palazzina disabitata è crollata, lasciando una persona senza fissa dimora sotto le macerie. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Chiuso il palazzo del degrado a San Faustino, era stato occupato da una decina di persone | FOTO. Roma, palazzina abbandonata crolla a Morlupo: si cerca un uomo tra le macerieI vigili del fuoco sono intervenuti a Morlupo (Roma) per il crollo di una palazzina in stato di abbandono, dove viveva un extracomunitario. A quanto si apprende dai vigili del fuoco, dalle primissime ... roma.corriere.it Morlupo, crolla una palazzina: si cerca una persona sotto le maceriePaura e ore di ansia nel Comune di Morlupo, alle porte di Roma, per il crollo di una palazzina in stato di abbandono dove viveva una persona ... iltempo.it Gasp, che delusione: la Roma crolla in casa, il Torino fa festa al 90'. Granata ai quarti contro l'Inter - TuttoAtalanta.com - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.