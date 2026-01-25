Choc a Roma cosparge di alcol il rivale e gli dà fuoco

A Roma, nella zona di San Lorenzo, si è verificata una violenta aggressione tra due senzatetto nella serata di sabato 24 gennaio. Durante l’alterco, uno dei coinvolti ha cosparso di alcol il rivale e gli ha dato fuoco, mettendo a rischio la sua incolumità. L’episodio, avvenuto intorno alle 21, ha suscitato grande preoccupazione e richiama l’attenzione sulla fragilità delle persone senza dimora nelle aree urbane.

