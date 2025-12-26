Roma senza fissa dimora accoltellato al capolinea del bus | indagini in corso
Un uomo di 23 anni, straniero e senza fissa dimora, è stato accoltellato al capolinea del bus di Circonvallazione Cornelia. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 25 dicembre.Accoltellato al capolinea del busL’uomo, un marocchino senza fissa dimora e visibilmente ubriaco, è stato. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Roma, 19enne accoltellato per 10 euro vicino al Colosseo: arrestato 18enne tunisino senza fissa dimora
Leggi anche: Roma, 23enne accoltellato a capolinea bus Cornelia: trasportato al Gemelli
Roma, agguato a colpi di pistola in via di Settecamini: senza fissa dimora ferito a una gamba; Natale per i senza fissa dimora a Roma nella tensostruttura di San Lorenzo; Esercito della Salvezza. Un nuovo servizio di accoglienza a Roma; Il circolo Mario Mieli e il sostegno queer ai senza dimora di Roma.
I senza casa, la strage che non si vede: nel 2024 sono stati 434 - A livello regionale, le aree con il maggior numero di decessi sono la Lombardia (18%, pari a 78 decessi) e il Lazio (12%, pari a 50 decessi). repubblica.it
Natale per i senza fissa dimora a Roma nella tensostruttura di San Lorenzo - Per le festività un brindisi di speranza per tutti ... rainews.it
Nonna Roma, Arci Roma e Intersos inaugurano la Stazione di Posta di via Sapri - Aperto un nuovo presidio pubblico di accoglienza e accompagnamento per persone senza fissa dimora e in condizione di grave esclusione ... roma.corriere.it
Roma, dalla Spagna: l'Atletico fissa le condizioni per la cessione di Raspadori. I dettagli x.com
Dopo aver annunciato i concerti di Roma, Lucca e Pompei, Bryan Adams fissa un'altra tappa italiana il prossimo 30 giugno a Taormina - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.