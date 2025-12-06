Roller Salerno fuori dal campionato Pessolano Oltre | Una pagina vergognosa per la città
"Il Palatulimieri fuori uso e il cedimento al pattinodromo, come ampiamente prevedibile, hanno avuto una conseguenza gravissima: il ritiro dal campionato di serie B della Roller Salerno e lo stop a tutte le gare del girone. Una sconfitta definitiva a tavolino inaccettabile per la squadra, un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
