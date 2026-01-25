Rod Stewart ha espresso il suo disappunto nei confronti delle recenti dichiarazioni di Donald Trump, che ha criticato le truppe NATO in Afghanistan. Il cantante britannico ha deciso di intervenire pubblicamente per sottolineare l’importanza del rispetto verso il lavoro delle forze internazionali impegnate in missioni di pace. La sua posizione evidenzia come anche figure pubbliche si sentano coinvolte nel dibattito su temi internazionali e di solidarietà.

Sir Rod Stewart non ha apprezzato le ultime esternazioni di Donald Trump, e ha voluto esporsi in prima persona. Venerdì 23 gennaio, la leggenda del rock ha criticato il presidente in un video condiviso sui social media dopo le insinuazioni di quest’ultimo, secondo cui le truppe della NATO avrebbero evitato la linea del fronte durante la guerra in Afghanistan. Rod Stewart chiede che Donald Trump si scusi. «Potrei essere solo un’umile rockstar, ma sono anche un Cavaliere del Regno e ho le mie opinioni», ha esordito il musicista. «Sono nato subito dopo la guerra e nutro un grande rispetto per le nostre forze armate, che hanno combattuto e ci hanno dato la libertà. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Rod Stewart attacca Donald Trump per aver insultato le truppe NATO in Afghanistan

