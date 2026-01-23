Trump sminuisce le truppe Nato in Afghanistan l’ira del principe Harry | I soldati britannici meritano rispetto

Il principe Harry ha espresso disappunto per le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che hanno minimizzato il ruolo delle truppe Nato in Afghanistan. La sua presa di posizione sottolinea l'importanza del rispetto e del riconoscimento del contributo dei soldati britannici e degli altri paesi alle missioni di pace. La questione evidenzia le differenze di opinione sulla collaborazione internazionale e il valore del sacrificio dei militari impegnati in operazioni all’estero.

Il principe Harry ha preso posizione contro le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump sul contributo dei partner della Nato in Afghanistan. «Ho prestato servizio lì. Ho stretto amicizie per la vita lì. E ho perso amici. Solo del Regno Unito sono stati uccisi 457 militari», ha ricordato il duca di Sussex in un comunicato dove sottolinea il sacrificio dei soldati britannici. «Migliaia di vite sono state cambiate per sempre. Madri e padri hanno seppellito figli e figlie. Bambini sono rimasti senza genitori», ha aggiunto, richiamando l’attenzione sul costo umano di venti anni di conflitto.🔗 Leggi su Open.online

Principe Harry contro Donald Trump sui soldati britannici in Afghanistan, "I sacrifici meritano rispetto"Il principe Harry ha commentato le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardo ai soldati britannici in Afghanistan, sottolineando che i sacrifici di queste truppe meritano rispetto.

